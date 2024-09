Wir sind keine Zeitgenossen mehr, wir sind Verwurzelte: So könnte man den Zeitbefund zusammenfassen, mit dem die Intendantin des steirischen herbst das Festival im Grazer Lesliehof eröffnet hat. Ekaterina Debot bemühte das berühmte Zitat der Wiener Secession „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit“, um zu illustrieren, dass die Zeit in der Moderne zentrale Bedeutung zukam. „Heute löst der Gedanke wahrscheinlich Angst aus, denn man sagt uns, dass der Menschheit nur noch wenig davon bleibt. Also greifen wir nach einem Rettungsanker: Orte und Territorien.“

Viel Zulauf bei der Eröffnung © Klz / Nicolas Galani

„Von irgendwoher sein“ als Richtlinie

Degot, die den herbst seit 2018 verantwortet, weiter: „Selbst für uns fortschrittliche Menschen fühlt es sich moralisch richtiger an, ,von irgendwoher zu sein‘, lokal zu essen, lokal einzukaufen, lokal zu denken (...) Der zentrale Begriff sind die Wurzeln, die Herkunft. Nicht der Ort, nicht die Heimat ist ausschlaggebend, sondern die starke, unzerstörbare Verbindung zu ihr, die man selbst dann nicht lösen wird, wenn man im Ausland lebt. Natürlich ist das Neue nicht völlig aus unserem Horizont verschwunden. Aber es ist vollständig in die Technologie abgewandert. Die Kontrolle darüber haben unberechenbare, ultrareiche Mogule übernommen.“

Stimmentheater: Performance „A.E.I.O.U.“ von Natalia Pschenitschnikova © APA / Erwin Scheriau

Die zentrale Ausstellung des Festivals widmet sich dem Begriff Heimat vor einer globalen „konservativen Wende“, wie Degot ausführt. Im Zentrum der moralischen Werte stehe keine Suche nach Neuem, sondern die Bewahrung des Bestehenden. „Das Einzige, was uns jetzt gefällt, ist die Natur, in der es kein Gut und Böse gibt, keine Fälschungen.“ Prinzipien des Naturschutzes auf Kulturelles umzulegen, seien, sozusagen eine Falle. „Gegen die Idee, die Natur zu bewahren, ist wenig einzuwenden. Vielleicht nur eines: Nicht alles ist Natur und sorgfältige Bewahrung ist nicht die Methode, die man überall anwenden sollte.“

Das Quartett Mélange Oriental spielte live zur Ausstellungseröffnung © Klz / Nicolas Galani

Drei Performances bildeten die künstlerische Eröffnung der 58. „herbst“-Ausgabe. Natalia Pschenitschnikovas „A. E. I. O. U.“ bot Stimmentheater als „konzeptionelle Kantate“, die ausgehend von der habsburgisch-imperialen Buchstabenkombination das musikalische Potenzial gängiger Abkürzungen erkundete. Das Quartett Mélange Oriental begleitete die Vernissage der Ausstellung „Horror Patriae“, spätabends feierte noch „The Phantom of the Operetta“ in der List-Halle Premiere (Kritik folgt).