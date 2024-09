Volksbühne und Maxim-Gorki-Theater in Berlin, Staatstheater Karlsruhe, Düsseldorfer Schauspielhaus: In Deutschland sind #MeToo-Fälle an großen Häusern fast schon keine Neuigkeit mehr. Zahlreiche Bühnen waren zuletzt mit Vorwürfen von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch konfrontiert.