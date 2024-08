Der ORF würdigt die im Alter von 88 Jahren verstorbene Filmlegende Alain Delon mit einem kleinen Programmschwerpunkt am Montag. So zeigt ORF 2 ab 22.30 Uhr im Rahmen eines „kulturMontag Spezial“ das Filmporträt „Alain Delon, persönlich“ von Philippe Kohly aus 2015. In der rund 50-minütigen Doku über sein Leben kommt der französische Schauspieler in Form von Interviews aus fünf Jahrzehnten selbst ausführlich zu Wort.

Im Anschluss zeigt ORF 2 ab 23.20 Uhr mit „Der Swimmingpool“ einen jener Kultfilme, die Delon zum prägenden Gesicht des französischen Films der 60er- und 70er-Jahre machten. In dem Erotikthriller von Regisseur Jacques Deray und mit Romy Schneider aus dem Jahr 1969 verstricken sich Jean-Paul (Delon), Marianne (Schneider), Harry (Maurice Ronet) und Pénélope (Jane Birkin) in eine tragische Vierer-Beziehung.