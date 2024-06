Sie verwandelte sich bei den Wiener Festwochen schon in einen Schwan („Swan Song“) und in eine Zebra-Clownin („RAW“). Nun kehrte die südafrikanische Performerin Buhle Ngaba als Diamant zurück. Nicht als irgendeiner, sondern der größte jeweils gefundene. Als Diamantin Phatsima funkelte sie Jahrzehnte, eingesperrt im Ensemble der Kronjuwelen, in einer Vitrine im Buckingham Palace vor sich hin. Bis zum großen Befreiungsschlag vom Zepter mittels Hofhund und Juwelenputzfrau Thandeka, die sie wiederum in ihre Heimat Südafrika zurückbrachte, wo sie 1905 gefunden wurde und das Business mit ihr seinen Ausgang nahm.