Martin Kunze denkt gerne groß. Nichts weniger als ein Archiv der Menschheit erstellt er; gelagert im Salzbergwerk Hallstatt. Dieses Archiv soll für die Ewigkeit bestehen, deswegen landen die Daten nicht auf einer digitalen Festplatte („Nach zehn Jahren kaputt“), sondern auf quadratischen Keramikfliesen. Das alte Ägypten lässt grüßen! „Memory of Mankind“ heißt das Projekt in Wirklichkeit, das nebst Forschungserkenntnissen auch Erinnerungen speichern und so unseren Nachfahrinnen und Nachfahren von uns berichten soll.