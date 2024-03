Als Justin Timberlake (43) vor Kurzem in New York seinen Song „Cry Me A River“ performte, sagte er mitten im Lied: „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei absolut niemandem zu entschuldigen.“

Man durfte das als Reaktion darauf verstehen, dass seine Ex-Freundin Britney Spears (42) dem Ex-*NSYNC-Sänger einiges vorgeworfen hatte – sie waren von 1998 bis 2002 zusammen. In ihren im Oktober veröffentlichten Memoiren „The Woman in Me - Meine Geschichte“ hatte Spears unter anderem geschrieben, dass sie während der Beziehung mit Timberlake von ihm schwanger geworden sei und auf sein Drängen hin abgetrieben habe. Später habe sich Timberlake mehr und mehr distanziert und die Beziehung per SMS beendet. Spears ruderte kurz nach der Veröffentlichung zurück und schrieb: „Wenn ich einen der Menschen, die mir wirklich wichtig sind, beleidigt habe, dann tut es mir zutiefst leid.“ Um jetzt nach Timberlakes New York-Konzert ihren Instagram-Post mit der Entschuldigung wieder zu löschen.

Was auch immer Timberlake in New York gemeint haben mag, fest steht, der Superstar meldet sich wieder zurück. Vier Jahre habe er an dem Album „Everything I Thought I Was“ gearbeitet, erzählte Timberlake im Jänner in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon (49). Das Album kommt diesen Freitag heraus, danach folgt eine Welttournee – jedoch noch ohne Österreichtermin. Immer wieder wurde auch über eine Reunion der Boygroup *NSYNC gemunkelt, denn Track 17 des neuen Albums performt er gemeinsam mit seinen Ex-Bandkollegen. Vielleicht ein weiteres Rätsel, das es zu lösen gilt.