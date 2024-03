Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, wird Fritz Wepper (82) derzeit in einem Hospiz behandelt. Der Schauspieler der Serie „Derrick“ sei zwar geistig noch fit, aber körperlich stark geschwächt, heißt es von seiner Familie.

Tochter und Ehefrau besuchten Wepper zuletzt

Seine Ehefrau Susanne war den Schauspieler zuletzt mit Tochter Filippa (12) besuchen. Laut der 49-Jährigen würde das Pflegepersonal alles unternehmen, um ihm seinen letzten Lebensabschnitt so angenehm wie möglich zu gestalten. Mittlerweile könne Wepper aber nicht mehr selbstständig aufstehen.

Bruder Elmar Wepper starb im letzten Oktober

In den letzten Jahren war der 82-Jährige immer wieder mit Schicksalsschlägen konfrontiert. 2021 hatte er eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. „„Meine Frau und meine Kinder haben mir so viel Kraft gegeben. Ihre Liebe hat mich gerettet“, meinte der Schauspieler damals. Erst im Dezember landete er mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus.

Zudem verlor der 82-Jährige im Oktober 2023 seinen jüngeren Bruder, Elmar, der mit 79 Jahren verstarb. Bekannt wurde Elmar Wepper durch die TV-Serie „Der Kommissar“, wo er 1974 seinen Bruder als Kriminalhauptmeister ablöste. Besonderen Erfolg hatte er in den Fernsehserien „Polizeiinspektion 1“, „Irgendwie und Sowieso“, „Unsere schönsten Jahre“ und „Zwei Münchner in Hamburg“ als Partner von Uschi Glas. Seit 1997 wirkte Elmar Wepper an der Seite von Alfons Schuhbeck in dessen Kochsendung Schuhbecks im BR Fernsehen mit.