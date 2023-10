Er zählte zu Deutschlands beliebtesten TV-Darstellern: Elmar Wepper. Der jüngere Bruder von Fritz Wepper (82) machte sich zunächst als Theaterschauspieler und Synchronsprecher einen Namen. Weithin bekannt wurde er, als er die Rolle seines Bruders in „Der Kommissar“ übernahm. Zu einem der beliebtesten Star der deutschen Unterhaltung wurde der gebürtige Augsburger mit Fernsehserien wie „Polizeiinspektion 1“, „Unsere schönsten Jahre“ und „Zwei Münchner in Hamburg“ - an der Seite seiner oftmaligen TV-Partnerin Uschi Glas.

Wepper reüssierte aber auch in ernsten Kinorollen: In Doris Dörries Film Kirschblüten – Hanami erspielt er sich 2007 den Bayerischen Filmpreis und im Jahr darauf den Deutschen Filmpreis als „Bester Hauptdarsteller“. Dazu war er ein gefragter Synchronsprecher, unter anderem für Hollywood-Adel wie Mel Gibson, Dudley Moore, Gene Wilder oder Ryan O’Neal. Auch dem „Chekov“ in Star Trek lieh er die deutsche Stimme. Seit 1997 wirkte Elmar Wepper an der Seite von Starkoch Alfons Schuhbeck in dessen Kochsendung im Bayerischen Fernsehen mit.Zuletzt war Wepper, wieder für Doris Dörrie, 2019 in „Kirschblüten & Dämonen“ zu sehen. Jüngst stand er für ein Remake des Spielfilm-Klassikers „Gefundenes Fressen“ vor der Kamera.Am Dienstag soll er plötzlich einem Herzversagen erlegen sein, meldete nun „Bild“ unter Berufung auf engste Familienmitglieder. Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel.