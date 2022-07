29. Juli bis 6. August 2022

La Strada: Inspiration und Glück. La Strada, das internationale Festival für Straßen- und Figurentheater, Neuen Circus und Community Art lockt mit vielen spannenden Produktionen.

La Strada wird am Freitag mit Christian Muthspiel & Orjazztra Vienna in der Grazer Oper eröffnet. Die Produktion "La Melodia della Strada" ist am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (16.30 Uhr) noch einmal zu erleben.

Ebenfalls am Wochenende gibt es Programme mit Theater Feuerblau, der Barcode Circus Company, dem Atelier Lefeuvre & André u. a. Highlights sind die Uraufführungen: "Platzkonzert" heißt es (am Samstag in Graz, am Sonntag um 11 Uhr in Waldbach/mit Bustransfer von Graz aus) bei Studio Percussion Graz unter Günter Meinhart. Die Komponisten Raphael Meinhart und Christian Tschuggnall haben die Tradition Platzkonzert wiederbelebt und führen sie in die Gegenwart.

"Fear the Women in the Dark!" von Follow the Rabbit ist eine Elektro-Oper, ein Mix aus Schauspiel, Akrobatik und Gesang.

www.lastrada.at. Festival bis 6. August



29. und 30. Juli 2022

Ein Fest für Schlagerfans. Das Murtal Sommer Open Air – ein Event der Superlative – wird von den Gemeinden Fohnsdorf, Judenburg und Zeltweg organisiert.

Künstler aus vier Nationen (Italien, Deutschland, Schweiz und Österreich), zwölf Stunden Musikprogramm an zwei Tagen: Das sind die beeindruckenden Eckdaten des Murtal Sommer Open Airs. Das Line-up reicht von den internationalen Superstars Al Bano Carrisi & Band ("Felicità", "Amore mio"), der Münchener Freiheit ("Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein"), Fantasy, Michelle und Luca Hänni bis zu nationalen Größen wie Nik P. ("Seelenrausch"), Melissa Naschenweng ("LederHosenRock") und Die jungen Zillertaler ("Hallojulia"). Dazu kommen als Lokalmatadore noch Die Seetaler und SchwoazStoaner. Die Stars der Schlager- und volkstümlichen Musikszene gastieren dabei in der überdachten Open-Air-Arena in Zeltweg. Neben den musikalischen Highlights werden auch wieder gastronomische Leckerbissen aus dem Murtal geboten.

Sportzentrum Zeltweg. 29. und 30. 7., jeweils 18 Uhr. www.oeticket.com. www.murtalopenair.at

Melissa Naschenweng © ORF/APA

29. Juli bis 4. August 2022

Eine Sommernacht in Buenos Aires und "Barock trifft Klassik". Intendantin und künstlerische Leiterin Lore Schrettner lädt wieder zur Musikwoche Großlobming. Das Tangoensemble Simply Tango eröffnet am 29. 7., die Louis Spohr Sinfonietta (am 31. 7.), Concilium musicum Wien (2. 8.) und das Trio Alseto (4. 8.) folgen.

Großlobming und St. Marein-Feistritz bei Knittelfeld.

29. 7. bis 4. 8. Tel. 0664-30 21 553





Simply Tango © HPK

30. Juli 2022

Hubert von Goisern auf Tour. Nach langer Pause ist Hubert von Goisern wieder on tour. "Zeiten & Zeichen" heißt das neue Album. "Wutlieder, Liebeslieder, Nachdenklieder, Jodler – einem Genre lässt sich das nicht mehr zuordnen – und das ist gut so", lobte Bernd Melichar (Kleine Zeitung) das aktuelle Programm.

VAZ Schladnitz, Leoben. 30. 7., 20 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11

Hubert von Goisern © APA/BARBARA GINDL

30. Juli 2022

Christoph & Lollo treffen mit Songs "Mitten ins Hirn". "Kaum jemand beherrscht die spontane Zusammenführung von tragisch-komischen Geschichten, abgründigem Humor und Protestliedern so perfekt", urteilte eine Jury über Christoph & Lollo.

Schalk Mühle, Kalsdorf 18, Buchberg bei Ilz. 30. 7., 18 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11





Christoph & Lollo © Ingo Pertramer

29. bis 31. Juli 2022

Das Wochenende am Semmering. Der Kultur. Sommer. Semmering wartet mit echtem Starangebot auf: Da liest Friedrich von Thun aus Joseph Roths "Radetzkymarsch" (Klavier: Simeon Goshev), Erika Pluhar (Bild) bringt ihre "Lieder vom Himmel und Erde", Hermann Beil präsentiert – musikalisch unterstützt vom Merlin Ensemble Wien – Tolstois "Kreutzersonate". Auch Eva Herzig, Gerti Drassl, Maddalena Hirschal, Ulrike Beimpold u. a. sind zu Gast.

kultursommer-semmering.at. 29. bis 31. Juli





Erika Pluhar © Lukas Beck

31. Juli 2022

Das Opernkarussell – eine Revue mit Glücksrad. So funktioniert es: Im Mittelpunkt der mobilen Produktion "Das Opernkarussell" steht ein Glücksrad, dessen farbige Segmente jeweils für einen szenischen Opernausschnitt stehen. Zur Auswahl stehen Highlights aus Mozarts "Zauberflöte", "Cosi fan tutte" oder "Figaro", aber auch Raritäten wie Ausschnitte aus Delibes’ "Lakmé", Puccinis "Gianni Schicchi" oder Händels "Rinaldo". Das Publikum darf am Rad drehen; Barbara Pöltl, Verena Gunz, Clemens Kerschbaumer und Andreas Jankowitsch präsentieren dann die gewählten Arien und Szenen.

Besucherzentrum Grottenhof. 31. 7., 20 Uhr.

Tel. (03452) 76 5 06





Opernkarussell © JOHANN ZUGSCHWERT

31. Juli 2022

Rindfleischfest. In Fischbach ist wieder Rindfleischfest. Mit traditionellen und hippen Schmankerln aus Rindfleisch – von Rostbraten und Rindsrouladen bis zum Almenland-Burger – mit Musik, Frühschoppen, Volkstänzen, Kinderwelt u. a.

Fischbach. 31. 7., ab 9 Uhr. https://www.fischbach.co.at

Rindfleischfest © MACHER

31. Juli 2022

Almlammfest mit Kulinarik, Musik und Kinderprogramm. Am Sonntag findet am Fuße des Hauser Kaibling wieder das beliebte Almlammfest statt. Höhepunkt der Veranstaltung ist der Einzug von rund 400 Schafen in das Festgelände in Haus/Ennstal. Dazu gibt’s ein Kinderprogramm mit Ponyreiten, Schafe streicheln, Schminken, Basteln und Hüpfburg und regionaler Kulinarik.

Hauser Kaibling, Haus im Ennstal. 31. 7. schladming-dachstein.at

Almlammfest © Martin Huber

Ab 31. Juli 2022

Brauchtumsfest. Am Sonntag startet der traditionelle Villacher Kirchtåg, eines der größten Brauchtumsfeste Österreichs. Mit viel Volksmusik, Vergnügungspark, Tanzböden, Trachtenfestzug, Jakobimarkt, Kulinarik u. a.

www.villacherkirchtag.at