Grazer Oper"Guys and Dolls" als Blick in die 1950er Jahre

Ein Klassiker des Broadways kommt nun in einer Grazer Neuinszenierung auf die Bühne: das Musical „Guys and Dolls“. Ab 11. Jänner in der Grazer Oper.

Rob Pelzer als Nathan Detroit und Christof Messner als Sky Masterson in der Grazer Inszenierung. © Werner Kmetitsch

Als Titel hat "Guys and Dolls" bei uns weder einen großen Namen á la „West Side Story“ noch die Hits von Andrew Lloyd Webber. Aber im Vorgespräch mit den Hauptdarstellern Christof Messner und Rob Pelzer spürt man ihre Begeisterung für die Musikkomödie mit Stil und Witz. Deren Ohrwurm „Luck Be A Lady“ gibt neben der berühmten Frank-Sinatra-Interpretation etwa „auch Lady Gaga in ihrem Las-Vegas-Programm zum Besten“, verrät Messner.

Er sucht in seiner Arbeit stets „die Wahrhaftigkeit“ und bringt in der Grazer Inszenierung den Berufsspieler Sky auf die Bühne. Als dieser schließt er mit Nathan (Rob Pelzer), der illegale Glücksspiele veranstaltet, eine Wette ab: Sky will jedes Mädchen, das Nathan ihm nennt, überreden können, ihn nach Kuba zu begleiten. Boshaft schlägt Nathan die Heilsarmee-Missionarin Sarah vor. Dabei haben die amerikanischen Strizzis freilich ihre Rechnung ohne die Liebe gemacht – und ohne die Frauen, die im Stück eigentlich die Hosen anhaben.

„In Amerika gehört ,Guys and Dolls‘ zum großen Kanon der Musicals, da wird es an jeder High School aufgeführt. In London wird es auch oft gespielt. Warum nicht hier bei uns?“, rätselt Rob Pelzer. „Am gut geschriebenen Buch und an der Musik kann es nicht liegen.“

Zum Musical „Guys and Dolls“ von Frank Loesser. Uraufgeführt 1950 in New York. Inszenierung: Henry Mason. Songs in englischer, Dialoge in deutscher Sprache. Mit Johanna Spantzel, Christof Messner, Rob Pelzer, Bettina Mönch u. a. Premiere: 11. Jänner, 19. 30 Uhr, Oper Graz.

Karten: Tel. (0 31 6) 8000. oper-graz.com

Die Grazer „Guys and Dolls“-Produktion bleibt jedenfalls „komplett in ihrer Ära verankert“, wie Pelzer erzählt, „man sieht es auch an den Kostümen, es muss in dieser Zeit und in diesem Kontext spielen.“ Man darf sich also auf eine Ausstattung der 1950er-Jahre freuen. „Wenn es gut geschrieben ist, muss man nicht immer alles mit der Gegenwart verbinden und das Heute krampfhaft an den Haaren herbeiziehen“, findet der gebürtige Niederländer Pelzer: „Einen Shakespeare kann man auch in seiner historischen Zeit belassen und dabei Themen entdecken, die in unserer Zeit nach wie vor präsent sind. Und ein Musical wie ,Showboat‘ etwa muss man nicht unbedingt auf einem Flüchtlingsboot spielen lassen!“ So wird Frank Loessers Werk „Guys and Dolls“ (Buch von Jo Swerling und Abe Burrows) sein Stil und seine Zeit belassen.

Premiere in Klagenfurt

Der 33-jährige Messner, ein gebürtiger Südtiroler, pendelt nach der Premiere zwischen Graz und Klagenfurt: Dort beginnen nämlich die Proben für „Cabaret“ am Stadttheater (Premiere am 27. Februar), beide Stücke laufen dann bis Juni. Pelzer wird seinerseits zwischen Graz und Darmstadt pendeln, wo er eine Hauptrolle in der Musical-Adaption des Kinohits „Catch Me If You Can“ hat.