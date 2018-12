Fernsehen am 10. Dezember

Tatsächlich . . . Liebe

Ein Film, gemacht für gemütliche Abende im Advent: Die Romantikkomödie verstrickt neun Episoden ineinander und schafft ein feines Panorama unterschiedlicher (Liebes-)Geschichten. Der starbesetzte Wohlfühl-Film (u.a. Hugh Grant) war 2003 ein großer Kinoerfolg.

ORF eins, 20.15 Uhr

Bergwelten: Making of Manaslu

Der Salzburger Sender setzt weiter auf hochqualitative Dokus über Abenteuer am Berg: Der Kinofilm „Manaslu“ (Start 14. Dezember) erzählt von Hans Kammerlanders spektakuläre Expedition auf den achthöchsten Berg der Welt. Servus TV zeigt heute ein Making of.

Servus TV, 20.15 Uhr

Themenabend Gesundheit

Verkühlungen sind nicht nur ärgerlich, sondern auch ein gutes Geschäft. Doch was hilft wirklich gegen Schnupfen und Co.? Themenabend über Medikamente, Vitamin D und Erkältungen.

ORF III, 20.15 Uhr

Magie der Museen

Große Künstler zeigen große Museen: So ließe sich das Konzept der neuen Kulturreihe beschreiben. Auftakt: Star-Designerin Vivienne Westwood präsentiert das Kunsthistorische Museum.

ORF 2, 23.15 Uhr