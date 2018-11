Facebook

Ad Vitam: Die Menschheit auf dem Weg zur Unsterblichkeit

Ad Vitam

„Risikofreudiges europäisches Serienfernsehen“, fand Spiegel online. In der Sci-Fi-Serie geht es um Leben in der Endlosscheife und das Aufbegehren dagegen. Gräber braucht man nicht mehr, Hundertjährige geben den Ton an, Minderjährige flüchten in kollektiven Selbstmord. Nichts für Empfindsame. ARTE, 20.15 Uhr