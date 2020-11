Trotz des Lockdowns tanzen die Stars am Küniglberg weiter: Am kommenden Freitag jedoch ohne Publikum.

Die Sendung "Dancing Stars" geht weiter © (c) ORF (Hans Leitner)

Die "Dancing Stars" werden wie geplant bis zum Finale am 27. November am Programm von ORF 1 stehen. Die Sendung wird allerdings ab dieser Woche ohne Studiopublikum stattfinden, teilte der ORF der Austria Presse Agentur am Montag auf Anfrage mit. Im Frühjahr war die Show wegen der Pandemie unterbrochen worden, seit September findet sie wieder unter erhöhten Schutzmaßnahmen statt. In der nächsten Ausgabe (6. November) sind noch sechs Promis mit ihren Tanzpartnerinnen und -partnern zu erleben.