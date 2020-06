Frecher und schnittiger"Liebesg'schichten": Ab 6. Juli wird im ORF wieder verkuppelt

Nach dem Tod von Elizabeth T. Spira im vergangenen Jahr hat ORF-Journalistin Nina Horowitz die Nachfolge als Kupplerin in "Liebes'gschichten und Heiratssachen" übernommen. Ein erster Einblick in den neuen Look der Show.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Nina Horowitz gehen ab 6. Juli 54 Singles auf Partnersuche © APA/ORF/ROMAN ZACH-KIESLING

Eines gleich vorweg: der prägnante hörbare Schmatzer beim Kandidatenwechsel fehlt, stattdessen taucht ein roter Luftballon mit dem Namen des nächsten Singles auf. Ebenso wie das Schluss- und das Anfangslied. Sonst stecken in den neuen Folgen der erfolgreichen ORF-Kuppelshow "Liebesg'schichten und Heiratssachen" ganz viel von jenem Konzept, mit dem Elizabeth T. Spira 23 Staffeln lang einsame Herzen des Landes verkuppelte. Sendungsverantwortliche Sharon Nuni fasste das so zusammen: "Uns ist die Gratwanderung gelungen, das Tolle zu bewahren und ein bisschen zu erfrischen." Und: "In sieben Minuten in eine ganze Welt einzutauchen."