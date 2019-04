Maschek & Co.Wo hört Satire auf, wo beginnt Beleidigung?

Maschek & Co.

Snychron-Satire von Maschek zu Politikervideos ist ein fixes Element bei „Willkommen Österreich" im ORF © ORF

Die Strache-Passage von Mascheks Synchron-Satire kennen mittlerweile auch sehr viele Menschen, die noch nie „Willkommen Österreich“ (WÖ) im ORF geschaut bzw. noch nie etwas von Maschek gehört haben. Versuchte Zensur bewirkt eben oft genau das Gegenteil. Die Kabaretttruppe selbst reagierte in der aktuellen WÖ-Ausgabe süffisant auf den „Piep“, mit dem der Strache-Beitrag versehen wurde. Vom ORF bekamen wir auf Anfrage zur Causa Maschek folgende Antwort: „Der sendungsverantwortliche Unterhaltungsredakteur hat es verabsäumt, die Passage vorab rechtlich prüfen zu lassen. Der Sendungsteil Maschek wurde nach der TV-Ausstrahlung gesperrt und war danach mit Überblendung der rechtlich problematischen Passage wieder online. Der ORF bekennt sich zu pointierter Satire und Parodie, aber selbstverständlich auch zur Einhaltung der Gesetze. Daher war in diesem Fall so vorzugehen.“