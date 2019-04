Kritik an der Regierung, starke medienpolitische Ansagen: Die 30. Romy-Verleihung in Wien wurde zur hochpolitischen Show. Dank Erika Pluhar, Armin Wolf und ätzendem Österreich-Spott von Satiriker Jan Böhmermann.

Präzise Kritik: Romy-Preisträger Armin Wolf, Publikumsliebling in der Kategorie Information © APA/HANS PUNZ

Die Gala war gelungen - und wie immer voll politischer Ansagen. Die 30. Romy-Verleihung am Samstag in Wien wurde nicht nur von Preisträger Armin Wolf für medienpolitische Schelte genutzt. Der "Zeit im Bild 2"-Moderator, Publikumsliebling in der Kategorie Information, hat 2018 mit einem Interview mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin für Aufsehen gesorgt. Bei der Romy-Gala nannte er nun Putin sowie den FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ("Er hat letztes Jahr auf Facebook sehr viel Werbung für mich gemacht") seine "Wahlhelfer". Und er appellierte an die ORF-Gebührenzahler: "Bitte bezahlen Sie weiter, solange man Sie noch lässt. Wenn man Sie nämlich nicht mehr lässt, dann haben wir einen Staatsfunk."