Jan Böhmermann © (c) AP (Henning Kaiser)

Es ist nicht neu, dass Satiriker Jan Böhmermann kein großer Freund der heimischen Bundesregierung ist: Am Donnerstagabend war es bei der Verleihung der Romy-Akademiepreise also keine große Überraschung, dass er in seiner Videobotschaft keine salbungsvolle Worte für Kurz & Co. übrig hatte. Bereits bei der Begrüßung des Saalpublikums war er wenig zimperlich: "Sehr geehrte dumme Hurenkinder, liebe Romy-Gäste, Hallo Ostmark".

Bei seinen launigen Dankesworten bedachte er neben Kurz auch noch Medienminister Gernot Blümel (ÖVP), Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und witzelte darüber, dass er gerade darüber verhandle, wie er die Kronen Zeitung übernehmen könnte "und die Meinungsmache in Österreich an mich reiße".

Am Ende seiner Dankesrede gab es noch eine Breitseite für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): "Danke, danke, danke. Ich freue mich, dass ich ab heute nicht sieben Jahre mehr Lebenserfahrung habe als der durchgeknallte österreichische Kinderkanzler, sondern auch exakt zwei Romys mehr habe als der schweigende Fascho-Helfer mit den großen Ohren".