Im Sommer steht die Neubesetzung der ORF-Spitze für die nächsten fünf Jahre an. Zwar wurde erst kürzlich Ingrid Thurnher an die ORF-Spitze gewählt, doch dort ist sie nur bis Jahresende. Die interimistische Umbesetzung wurde durch den Rückzug von Ex-ORF-Chef Roland Weißmann nötig. Im ORF steht nun also „Wahlkampf“ um die Chefposten an, und wie so oft beginnt damit ein vertrautes Schauspiel. Gespräche hinter verschlossenen Türen, Allianzen, vorsichtige Festlegungen. Offiziell ist alles offen. Inoffiziell so gut wie nichts. Denn das Vorschlagsrecht für den neuen ORF-Chef liegt laut Koalitionsvereinbarung bei der ÖVP. In solchen Momenten stellt sich dem Publikum eine einfache Frage: Wer entscheidet eigentlich über den ORF?

ORF-Chefin Ingrid Thurnher wird wohl a © APA / Helmut Fohringer

Formal ist die Sache klar, denn der ORF ist eine Stiftung öffentlichen Rechts und gehört sich sozusagen selbst. Allmächtiges Steuergremium ist der ORF-Stiftungsrat. Er bestellt die Generaldirektion, die Direktionen, die Chefs der Landesstudios. Er legt Budgets und strategische Leitlinien fest und kontrolliert die Führung. Ohne die 35 Stiftungsräte geht also gar nichts im ORF. Der Rat sollte ein Gremium sein, das die Gesellschaft abbildet – vielfältig, ausgewogen und möglichst unabhängig.

In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Denn der Stiftungsrat ist kein neutrales Abbild der Gesellschaft. Er ist ein Spiegel der politischen Kräfte. Seine 35 Mitglieder kommen aus Regierung (9), Parteien (6), Ländern (9), Publikumsrat (6) und Betriebsrat (5). Wer hier sitzt, wurde entsandt, nominiert und eingebunden. Wer entsandt wird, kommt selten ohne politische Agenda in eine politische Fraktion, im ORF oft schamhaft „Freundeskreis“ genannt. Unabhängigkeit sieht anders aus.

Diese Konstruktion hat eine 25-jährige Geschichte. In ihrer heutigen Form wurde sie mit der ORF-Reform unter der schwarz-blauen Bundesregierung Anfang der 2000er-Jahre geschaffen. Damals wurde der ORF neu organisiert, der Stiftungsrat eingeführt – und damit ein System, das politische Mehrheiten strukturell in Beton gießt.

Stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender Gregor Schütze und Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer © APA

Seither hat es immer wieder Reformdebatten gegeben. Forderungen nach Entpolitisierung, nach mehr Distanz, nach neuen Modellen wie Vorstand und Aufsichtsrat. Selbst die Höchstgerichte mischten mit. Wirklich verändert hat das wenig. Das ist kein Zufall. Denn dieses System verteilt Macht nicht – es legt sie in Hände, wo sie schon ist. Konzentriert ist sie etwa beim Bundeskanzler, der etliche Mitglieder mittelbar bestimmen kann.

Wer im Stiftungsrat die Mehrheit hat, entscheidet also über Personal, Strategie und Prioritäten. Die Bestellung der ORF-Spitze ist daher nie nur eine Managementfrage. Sie ist immer auch eine Machtfrage. Und für die jeweils Regierenden ist sie ein Hebel, den man niemals freiwillig aus der Hand gibt.

Das wird öffentlich selten klar ausgesprochen. Stattdessen wird in Sonntagsreden gerne auf die „Unabhängigkeit des ORF und des Journalismus“ verwiesen. All das stimmt schon. Aber es greift zu kurz.

Das ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg © Imago

Denn der ORF ist das gelebte Spannungsfeld: Er soll unabhängig berichten – und ist zugleich in ein System eingebettet, das Einfluss strukturell vorsieht. Dieses Spannungsverhältnis ist bekannt. Aber es wird erstaunlich selten zum Thema. Denn die Frage ist nicht, ob die Politik im ORF sitzt. Sondern wie offen sie das tut.

Mit jeder neuen Bestellung stellt sich daher die Frage neu. Nicht als Personaldebatte, sondern als Systemfrage. Die Politik herrscht nicht direkt im ORF – aber sie beherrscht alle, die Macht im ORF haben. Wer das negiert, ist nicht ganz ehrlich.