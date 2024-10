Eine politisch unverfängliche Wahl steht am 26. Oktober an. Die Kandidaten heißen nämlich Leuchtturm Podersdorf, Maria Taferl, Steyrtalbahn oder Bärenschützklamm. Am Nationalfeiertag (20.15 Uhr, ORF 2) wird zum elften Mal live im Rahmen der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ der schönste Ort des Landes gekürt. Die Länderfinalisten wurden nun in Wien präsentiert. Die Bundeshauptstadt selbst tritt mit der Stammersdorfer Kellergasse zur Wahl an.