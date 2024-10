Wenige Tage nach der Wiedereröffnung gibt es bei der Bärenschützklamm in Mixnitz erneut Grund zum Feiern: So wurde die Klamm bei der ORF-Show „9 Plätze - 9 Schätze“ zum steirischen Landessieger gewählt und geht nun am Nationalfeiertag in das Rennen um den bundesweiten Titel.