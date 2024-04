Andreas „Andi“ Goldberger zeigt am Montag seine Fitness. Der ehemalige Skispringer stürzt sich aber nicht über Schanzen, sondern wird der zweite Nachfolger von Philipp Jelinek in der ORF-Fitness-Show. Statt „Fit mit Philipp“ hat sich der ORF für „Fit mit den Stars“ entschieden.

Jelinek bereits überflügelt

So kommen jede Woche andere Prominente zu sportlichen Ehren und halten die Zuseherinnen und Zuseher auf Trab. „Ich freue mich, dass ich gefragt wurde, weil es mir wichtig ist, die Menschen zu Hause wirklich zu motivieren, sich zu bewegen und etwas für ihre Gesundheit zu tun“, sagte Goldberger laut einer Aussendung. Er plant Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene.

Goldberger folgt damit auch der Profitänzerin Conny Kreuter, die als erste in die Sportschuhe von Phillpp Jelinek gestiegen ist. Der Start ist auf jeden Fall geglückt. Durchschnittlich 191.000 Zuschauer (50 Prozent Marktanteil) waren am Montag dabei. Am Dienstag waren es 174.000 (37 Prozent Marktanteil) und am Donnerstag 152.000 (36 Prozent Marktanteil). Jelineks Jahresdurchschnitt von 138.000 Zusehern (32 Prozent Marktanteil) wurde damit deutlich übertroffen.

Mählich übernimmt von Goldberger

Auch Goldbergers Nachfolger steht schon fest: In der Woche von 29. April bis 3. Mai wird „Fit mit den Stars“ werktags um 9.10 Uhr in ORF 2 vom ehemaligen österreichischen Fußballspieler und -trainer Roman Mählich moderiert.

Jelinek war über ihre Verbindung zu Ex-Vizekanzler und Sportminister HC Strache gestolpert. Der Fitnesstrainer hatte einst versucht, über Strache mehr Sendezeit zu bekommen.