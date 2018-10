Sagmeister&Walsh-Ausstellung"Beauty" im MAK: Hausmesse der Schönheit

Facebook

Schön, aber er lebt auch ganz schön gefährlich:seine Federpracht macht ihn zur leichten Beute © MAK

Es könnte genauso gut ein Setting für eine Alice-im- Wunderland-Performance sein: Wer den künstlichen Nebelvorhang durchschritten hat, steht in der beeindruckenden Säulenhalle des MAK und hört es zunächst einmal atmen. Der ausgestopfte Pfau kann es wohl schlecht sein. Doch typisch Mensch, der unsichere Blick geht immer nach oben. Und da hängt die Installation „Two Hundred and Seventy“ von Nils Völker, ein riesiges Metallgerüst mit „atmenden“ Plastiksäcken. Oder ist es gar ein Seufzen? Eine Art melancholisches Ausrufezeichen, das hinter der These des Design-Duos Stefan Sagmeister und Jessica Walsh steht? Sagmeister, mehrfach preisgekrönter Designer in New York und seine Agenturpartnerin Jessica Walsh, postulieren: Dem Design und der Architektur ist die Schönheit abhandengekommen. Oder noch dramatischer: Im 20. und 21. Jahrhundert wurde sie einfach der Funktion untergeordnet.

„Two Hundred and Seventy“ von Nils Völker Foto © Aslan Kudrnofsky/MAK Geht es jedoch nach Sagmeister & Walsh, ist Schönheit ein Element mit Tiefgang, das viel zu oft vernachlässigt wird, um sich nur ja nicht dem Vorwurf der Oberflächlichkeit auszuliefern: „Wir stellten fest: Wenn wir viel Liebe in die Arbeit an der Form investierten, dann funktionierte das Produkt auch besser“, so Stefan Sagmeister. Da liegt es doch nahe, eine Art Hausmesse für die Schönheit abzuhalten und das MAK vom Keller bis zum Dach in eine Wunderkammer zu verwandeln. Insgesamt 73 Objekte, aufgeteilt auf sechs Themenblöcke, gilt es bei der Schnitzeljagd zur Ehrenrettung der Schönheit zu absolvieren.

Stefan Sagmeister und Jessica Walsh Foto © John Madere

Es ist ein Parcours, der vielmehr ein Gedankenexperiment ist, zum Teil unterfüttert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, unter anderem aus der Ästhetikforschung, die zeigt, dass die scheinbar subjektive Schönheit doch Parametern wie bestimmten Formen, Materialien und Farbtönen oder auch Symmetrie unterworfen ist. Man trifft auf einen der ersten Schönheits-Theoretiker, nämlich Platon, und natürlich auf Adolf Loos – mit dem man amüsanterweise sehr schön jene Variable in der Schönheitsgleichung herausarbeiten kann, die als die unberechenbarste gilt: der eigene Geschmack. Architekt Loos hat zwar 1910 in seiner Schrift „Ornament und Verbrechen“ Verzierungen gegeißelt, aber Jahre später die Glasmanufaktur Lobmeyr darum gebeten, seine Gläser ein bisschen mit Ornamenten zu verzieren. Sagmeister & Walsh haben das nun nachgeholt. Wer sich fürchtet, dass er sich Stockwerk für Stockwerk durch graue Theorie ackern muss, sei beruhigt: „Beauty“ ist genau das Gegenteil.

Betört die Sinne: der sensorische Raum Foto © Aslan Kudrnofsky/MAK

Die Ausstellung ist eine Spielwiese, ein echtes „Sagmeister & Walsh“-Habitat: Man kann über Düfte abstimmen, seine Lieblingsform und -farbe wählen, einen Vogelschwarm dirigieren oder sich im „Sensory Room“ mit einer diffusen Mischung aus Farbwechseln und Vogelstimmen die Sinne vernebeln lassen. Aber Achtung, man könnte sich manchmal auch täuschen lassen – das Wirkungsprinzip von Schönheit klingt oft doch ein bisschen zu einfach: wie etwa im angeführten Beispiel der albanischen Hauptstadt Tirana, in der der ehemalige Bürgermeister Edi Rama Teile der Stadt hat bunt anstreichen lassen: „Dies führte zu einem Rückgang der Kriminalität und zu steigenden Neueinnahmen. Da die Bevölkerung das Gefühl hatte, die Regierung unternehme endlich etwas“, so der Ausstellungstext. Ohne Angabe von Zahlen und Daten klingt das so, als könnte man mit Schönheit die Welt retten. Kann man vermutlich nicht, aber man kann sie erträglicher machen.



Der große Gewinn der Ausstellung: Schönheit erfahren, ergreifen, sich blenden lassen, ihr bedingungslos widersprechen. Auch noch schön: wenn in einer Ausstellung über Schönheit nicht das Äußere des Menschen, sondern sein Tun bewertet wird.

Zur Ausstellung „Sagmeister & Walsh: Beauty“, vom 24. Oktober bis 31. März. www.mak.at Seit Monaten ruft Stefan Sagmeister seine Instagram-Follower (@stefansagmeister) auf, ihm ihre schönsten selbst gestalteten Objekte zu schicken. Erlaubt sind Einsendungen aus Grafik, Architektur oder Kunst. Nicht erlaubt: Schöne Menschen, Tiere und Landschaften.



Der Ausstellungskatalog „Sagmeister & Walsh: Beauty“ ist im Phaidon-Verlag erschienen.

www.phaidon.com

