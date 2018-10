Super-Schau in Wien

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pieter Bruegel, "Bauerntanz" (um 1568), Kunsthistorisches Museum Wien © KHM-Museumsverband

Wenn altehrwürdige Museen in den Jubel-Modus wechseln und sogar ein bisschen Popkonzertstimmung herrscht, bahnt sich für gewöhnlich etwas Spektakuläres an. Das passt in diesem Fall gut zum Hauptdarsteller, der mehr oder weniger als Wegbereiter der europäischen Landschaftsmalerei gilt: Pieter Bruegel der Ältere (um 1525/1530–1569). Der Niederländer war schon zeit seines Lebens eine Art Superstar und ist es bis heute geblieben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.