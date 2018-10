Facebook

Niko Pirosmani: Die Schauspielerin Margarita (Ausschnitt) © Albertina

In der Altstadt von Tbilissi (Tiflis) macht ein Kioskbesitzer, der Hotdogs und Zigaretten verkauft, mit dem Bild eines sacht erstaunt wirkenden Fischers im roten Hemd auf sein Büdchen aufmerksam. Ein paar Gassen weiter wirbt ein Wirt mit einem Gemälde würdevoll vor sich hin zechender Herren an einer Festtafel für seinen Schankbetrieb. Die beiden sind nicht die Einzigen, die sich in Georgien auf die Werbewirkung eines Nationalhelden verlassen, der im Westen bisher so gut wie unbekannt blieb: Niko Pirosmani (1862–1918) ist in seiner Heimat allgegenwärtig: Motive des Autodidakten finden sich auf Banknoten, Kühlschrankmagneten, Weinetiketten, Tourismusprospekten.

