Der an einen Muppet erinnernde pelzige Kerl platzt aus der Leinwand auf den Regiestuhl. Auf dem eine an Snoopy gemahnende Figur sitzt. KAWS hat dieses unbetitelte Werk in Acryl auf Leinwand gemalt. „Ich bin da!“ will die Figur sagen. Aber was will sie genau sagen? Der US-Künstler KAWS speist seine Werke aus der Popkultur und setzt sie in einen anderen Kontext. Und dann lässt er diesen Kontext noch einmal zerplatzen.

Doppelte Serialität

Das Bild empfängt einen in der Wiener Albertina Modern, wo aktuell die von Angela Stief und Florian Waldvogel kuratierte Ausstellung „KAWS. Art & Comix“ zu sehen ist. Im Einführungstext wird erklärt, dass KAWS (bürgerlich Brian Donnelly) sich „im Rückgriff auf die Pop-Art-Strategien der Appropriation, Serialität und Wiederholung“ bedient. Und so wimmelt es in der Ausstellung nur so von Micky Maus (H. C. Westermann, Magdalena Suarez Frimkess oder bei Gottfried Helnwein), Donald Duck oder anderen Ikonen der Comic-Industrie. Comics waren von Anfang an ein Konsumprodukt: Micky Maus ist als Trickfigur 1928 von Walt Disney und Ub Iwerks erfunden worden. Die Serialität war gleich doppelt da: Für einen Trickfilm braucht es eine serielle Abfolge animierter Zeichnungen und die Figur selbst war von Beginn an ein Massenprodukt. Comics waren auch von Beginn an ein Verkaufsargument: Die großen US-Zeitungs-Tycoone bauten ihren Erfolg um 1900 auch auf den täglich erscheinenden Comic-Strips auf.

Eine Figurine von Magdalena Suarez Frimkess © M. S. Frimkess Albertina Wien

Die Kunst lebt auch von dem von Walter Benjamin beschriebenen auratischen Wert und von der Einmaligkeit eines Werkes. KAWS stattet seine Figuren jedoch mit den Merkmalen der Serie aus und verkauft diese auch in seinem Online-Shop als Konsumprodukt: Gekreuzte Augen, an Micky Maus gemahnende Ohren, die aber eigentlich Knochen darstellen und eine bedrohliche Gesichtslosigkeit. Der Künstler nennt diese Kreation „Companion“, also Gefährte. Doch seine Gefährten entziehen sich einer Einordnung. Oft schlagen sie sich auch die Hände vors Gesicht. Seine berühmte Figur „Space“, die ebenso wie „Time off“ ausgestellt ist, sind emotionslose Figuren, die im Nachhall ihre Wirkung entfalten. Comicfiguren hingegen sind meistens sofort lesbar: Micky ist fröhlich, Kater Karlo ist fies und Goofy ein Tollpatsch.

„Space“ von KAWS © KAWS Studio

Erhabene Micky Maus

In allen Positionen der Ausstellung erfolgt eine Umdeutung. Besonders anschaulich wird das bei einer Keramik von Magdalena Suarez Frimkess und Michael Frimkess. Micky Maus, in ihrer ursprünglichen Version aus 1928, verwandelt sich in ein uraltes Artefakt, das verwittert und bröselig wirkt. Die Vasen und Figurinen haben etwas Erhabenes. Man fühlt sich einer Göttlichkeit konfrontiert. Damit wird die Maus aus ihrem Kontext der Serialität und des Massenproduktes gerissen und als etwas Einmaliges dargestellt. Das Paradoxe daran: In der Popkultur ist die Maus beides, Massenprodukt und Ikone. Micky ist Alltagsgegenstand und Kunst. H. C. Westermann wiederum stellt in „Death of Cracker Jack“ eine Mausskulptur unter ein Glas, kombiniert mit Ästen.

Die Entfremdung vom Gewohnten

Immer wieder werden Positionen von KAWS mit denen anderer Künstler wie Red Grooms und Mimi Gross, Eliza Douglas, Keith Haring oder Ad Reinhardt kombiniert. In der Beschäftigung mit Ikonen der Popkultur, dem Rekurs auf Masse und Oberflächlichkeit leben die Bilder und Skulpturen von der Entfremdung vom Gewohnten. KAWS „Share“ erinnert an Micky, aber sie sieht auch aus wie ein Monster. Die gekreuzten Augen machen die Figur bedrohlich und in ihrer linken Hand baumelt ein Kuscheltier, das auch ein echtes Lebewesen sein kann. Micky würde das nie tun. Er ist liebenswert, hilfsbereit und gut.