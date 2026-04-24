Auf dem Foto ist ein Stacheldraht zu sehen. Mittels App am Handy erkennt man, dass da viel mehr ist: Ein Eisvogel lässt sich auf dem Zaun nieder. In einem Foto mit einem gefrorenen Fluss entdeckt man einen Wolf, der über die Eisfläche läuft, vor verschrotteten Autos zieht ein Hirsch vorbei, ein Adler landet auf einem großen Schriftzug auf einem zerfallenen Haus.

In seinem lebendigen Fotoalbum „Chornobyl After Us: The Life That Stayed“, das ab 26. April im kärnten.museum zu sehen ist, widmet sich Oleksandr Syrota der Erinnerung an das Atomunglück. Seine Fotos hat er mittels AI um jene Tiere erweitert, die in der Sperrzone leben: „Wir sind daran gewöhnt, auf Tschernobyl durch das Prisma des Verlustes zu blicken. Ich schlage vor, es durch das Prisma des Lebens danach zu betrachten . . . denn es gibt Leben. Und es dauert an“, sagt der Fotograf, der im Alter von zehn Jahren aus Prypjat im Katastrophengebiet von Tschernobyl evakuiert wurde.

Dokumentierte die großen Brände

Das Thema hat ihn nicht mehr losgelassen, bis zum Überfall Russlands hat er den Gesellschaftsrat bei der Staatlichen Agentur der Ukraine für die Verwaltung der Sperrzone sowie freiwillige Einsatzstäbe zu Fragen der Sicherheit geleitet. Im Jahr 2020 dokumentierte er die großflächigen Brände in der Region – die Fotoserie „Fires in Chornobyl“ ist ebenfalls im kärnten.museum zu sehen. Heute lebt Oleksandr Syrota in Israel: „Deshalb kann er auch nicht zur Ausstellungseröffnung kommen“, erklärt Co-Kurator Martin Stermitz.

Mit dabei sein wird allerdings seine Mutter Ljubow Sirota, die in Klagenfurt lebt und morgen ihr gerade auf Deutsch erschienenes Buch „Das Pripjat-Syndrom“ vorstellen wird. Die ukrainische Autorin, Publizistin und Filmemacherin hat nach der Evakuierung 1986 aus dem Katastrophengebiet lange in Kiew gelebt, übersiedelte 2013 auf die Krim, ließ sich nach der Okkupation 2014 unweit der Sperrzone von Tschernobyl nieder und musste 2022 mit Beginn des russischen Angriffskriegs erneut fliehen. In ihrem Buch erzählt sie von dem Leben nach dem Unglück und der zunehmenden Erkenntnis, dass es kein Zurück gibt.

Ausstellung angeregt

Herausgegeben hat es der Klagenfurter Alexander Kleinberger, der selbst viele Male die Sperrzone von Tschernobyl besucht und die Ausstellung im kärnten.museum angeregt hat. In seinem Vorwort schreibt er: „Ljubow Sirotas Text macht sichtbar, was in vielen Darstellungen von Tschernobyl ausgeblendet bleibt: die sozialen Verwerfungen, die Entwurzelung ganzer Lebensentwürfe, die bürokratische Kälte und das Gefühl, von staatlichen Strukturen im Stich gelassen worden zu sein. Die Katastrophe endet hier nicht mit der Evakuierung der Stadt Pripjat, sondern setzt sich fort im Alltag der Betroffenen, in medizinischen Auseinandersetzungen, in familiären Konflikten und im Ringen um Anerkennung.“