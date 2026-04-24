Wie sieht er aus, der optimale Weg zum glücklichen Leben? Das Internet weiß es. Dank Social Media quillt es über vor Ratschlägen, Selbsthilfe-Angeboten und Achtsamkeit-Tipps. „Für mich“, „um meinetwillen“ wollen die User alles richtig machen, folgen wie Lemminge den Anweisungen und werden zu Getriebenen des sinnlosen „Content“. Sich über diese Entwicklung lustig zu machen ist einfach. Wie man den Zeitgeist-Wahnsinn aber tempo- und pointenreich auf die Bühne bringen kann, zeigen Regisseurin Sarah Rebecca Kühl und ihr Team mit der poppig-bunten Inszenierung von „Liv. Love. Laugh. Strömquist“ in den Kammerlichtspielen.

Variationen des Themas

Das Stück der als feministische Comic-Autorin bekannten Schwedin Liv Strömquist (gemeinsam mit Ada Berger) besteht aus kurzen, schnellen Szenen, Reels ähnlich, die das Thema variieren. Da verzweifelt ein ratsuchender Kunde an der KI eines Call-Centers, wird versucht, den Rücksendeschein für online bestellte Pakete korrekt auszufüllen, führt ein Beziehungs-Coach zur Trennung des Paares.

© Marta Gillner

Zwischendurch meditieren alle, pressen Smoothies und memorieren positive Mantras, auch die Manosphere-Influencer bekommen Lachmuskel strapazierend ihr Fett ab. Wie überdimensionale Teletubbies (Kostüme: Michaela Wuggenig) turnen Nicole Radeschnig, Sabine und Michael Kristof-Kranzelbinder und Mathias Krispin Bucher (der auch die Musik beisteuert) zwischen Hollywood-Schaukel, Klavier und Saftbar über die Bühne (Majda Krivograd). In dieser schrillen Comic-Revue zwischen Kabarett und Selbsthilfe-Gruppe wollen alle reich und berühmt sein, Oscar-Gewinner, Bestseller-Autorinnen oder zumindest Koch des Jahres.

Bittere Kalendersprüche

Doch der Schwachsinn, den der groteske Slapstick ins Scheinwerferlicht rückt, wird in der eineinhalbstündigen Inszenierung mit einer bitteren Note gewürzt. Ernüchtert schminken sich die Darsteller schließlich ab: „Ist das alles? Die meiste Zeit bin ich nur leer.“ Und am Ende steht die Erkenntnis: „Das Leben ist wie das Wetter. Man kann es nicht steuern, nur akzeptieren.“ Banal, aber wahr. So wie früher einmal die Kalendersprüche.