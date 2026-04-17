Da hat man das perfekte Stück mit den passenden Themen „für das Publikum und auch uns selbst“ gefunden, und dann das: „Uns wurde vom Verlag mitgeteilt, dass das Volkstheater Wien die Exklusivrechte für die österreichische Erstaufführung hat. Und dass das drei Monate lang gilt“, erzählt Sabine Kristof-Kranzelbinder. Davon ließen sich die Theatermacher des Vereins Kukukk nicht entmutigen. Schließlich ist „Liv, Love. Laugh Strömquist“ ein „brillantes, satirisches Theaterstück über das moderne Streben nach Glück und Selbstoptimierung.“ Man fragte also beim Volkstheater an und „tatsächlich hat das Haus die Rechte für uns freigegeben“. Ab 23. April geht es nun in den Kammerlichtspielen darum, „wie man besser und gesünder leben und dem Tod ein Schnippchen schlagen kann“, so Kristof-Kranzelbinder.

Für das Stück hat die schwedische Autorin Liv Strömquist ihren Comic „Das Orakel spricht“ gemeinsam mit der Dramaturgin Ada Berger in eine bühnentaugliche Form gegossen. Life-Coaching, Achtsamkeit, Social Media, Influencertum, Longevity – in zahlreichen immer wieder neu zusammengewürfelten Szenen werden da die Themen der Lifestyle-Gesellschaft abgehandelt. Ein „lustiger, bunter Abend“, bei dem die Musik so etwas wie einen roten Faden liefert: Mathias Krispin-Bucher hat „eingängige Songs“ (so Kristof-Kranzelbinder) für das Stück geschrieben. Inszeniert wird es von Sarah Rebecca Kühl, die bei allem schrägen Witz die Kernaussage in der Botschaft findet, „dass wir uns weniger mit individuellen Optimierungsmöglichkeiten beschäftigen sollen, sondern mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen der Zeit“.