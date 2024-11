Wie klingt Weihnachten? Immer ganz anders. Die vielen Konzerte in Kärnten zeigen, dass sich Musikerinnen und Musiker aller Richtungen mit diesem so wirkmächtigen Fest in der dunkelsten Zeit des Jahres beschäftigen. Wir haben eine kleine Auswahl als Kompass für die Adventzeit zusammengestellt.

Den Anfang machen am 1. Dezember (Stadtpfarrkirche St. Jakob Villach, 11.30 Uhr) traditionelle christliche Volksgesänge, interpretiert von Kolo Slavuj. Das burgenländisch-kroatische Ensemble ist gleichzeitig das erste Adventkonzert des Carinthischen Sommers. Der erste Adventsonntag hat aber noch mehr zu bieten: Zum Beispiel ein irisches Weihnachtskonzert auf Schloss Albeck von Werner Delanoy und Alfred Weghofer (15 Uhr).

Weihnachten zwischen Swing und Volkslied

In der kommenden Woche erklingt Weihnachten dann in allen Facetten: Klassische Weihnachtslieder und Volkslieder von Heino (5. Dezember, Domkirche Klagenfurt, 19 Uhr), ein „Swinging Christmas“ mit Fiona Fergusson und Klemens Marktl (6. Dezember, Kammerlichtspiele Klagenfurt, 20 Uhr), ein weiteres „Swinging Christmas“ der Kelag Big Band (7. Dezember, Congress-Center Villach, 20 Uhr), „Vintage Christmas Music“ der OldSchoolBasterds (7. Dezember, Konzerthaus Klagenfurt, 19.30 Uhr) sowie eine „Christmas Reunion“ von Simon Stadler, Erik Asatrian, Emma Robatjazy und Til Vogelsang (8. Dezember, Freskensaal Stift Viktring, 11 Uhr) stehen auf dem Programm.

Auf dem Feuerberg steht „Klassik im Advent“ mit mehreren Terminen an: Zum Beispiel stimmt Saxofonist Edgar Unterkirchner unter dem Titel „Musik und Stille“ auf Weihnachten ein (9. Dezember), Rosenheim-Cop Max Müller singt Brahms-Lieder (16. Dezember) und das Ensemble Blechreiz lässt den Feuerberg mit seiner hingebungsvollen Musik erzittern (20. Dezember). Alle Konzerte finden in der Arena des Feuerberg-Resorts statt und beginnen um 21 Uhr (es gibt ein Kombiticket für Abendessen und Konzert, Beginn 18.15 Uhr).

Ordentlich zur Sache geht es beim Pop & Rock-Christmas im Kulturhof Villach (10. Dezember, 19 Uhr), beim Rock ′n′ Roll-Christmas im Kulturni Dom Bleiburg/ Pliberk (12. Dezember, 19.30 Uhr), mit den Schick Sisters bei „A Sisters Christmas“ (Kammerlichtspiele Klagenfurt, 13. Dezember, 20 Uhr), dem schon traditionellen Irish Christmas in Feldkirchen (Amthof, 14. Dezember, 20 Uhr) mit der Cathie Ryan Band und dem Conor Mallon Unearthed Project oder beim „Christmas Special“ von Eddie Luis & His Jazz Passengers (15. Dezember, Kammerlichtspiele, 18 Uhr).

Karen Asatrian lädt ins Konzerthaus

Karen Asatrian ist aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken. Er kommt mit dem Trio Momentum und Wolfram Berger ins Konzerthaus Klagenfurt (14. Dezember, 20 Uhr): „Wir stellen gemeinsam mit Christian Bakanic und Horst-Michael Schaffer Eigenkompositionen vor. Unser Konzert soll ein Gegensatz zur hektischen Welt sein“, sagt Asatrian, der als Mitglied der apostolischen Kirche Armeniens traditionell am 6. Jänner Weihnachten feiert. „Seitdem ich in Österreich bin, das ist bereits seit mehr als 30 Jahren, feiern wir auch am 24. Dezember.“ Schauspieler Wolfram Berger wird aber nicht nur lesen. „Allein seine Stimme ist schon Musik. Er singt aber auch mit uns“, erzählt Asatrian.

Im Klagenfurter Eboardmuseum gehört Xmas auch zur guten Tradition: Museumsleiter Gert Prix, Thomas Goschat, Harry Holler und Rolf Holub stehen als Beach Band bei „Surfing Christmas“ auf der Bühne (13. Dezember, 20 Uhr): „Die Einnahmen gehen ohne jeglichen Spesenersatz 1:1 an karitative Projekte“, sagt Prix, der sich als „privat aus dem Alter herausgewachsen“ sieht, um zu Hause Weihnachtslieder zu spielen. Dafür lädt er zur PrixMas Session für Talente jeden Alters (20. Dezember, 20 Uhr).

Weihnachtsmusik von Barock und Punk

Last but not least erklingt auch Barockmusik: Das Collegium Carinthia sowie das Vokalensemble Chorazón spielen frühbarocke Musik (15. Dezember, Stadtpfarrkirche Villach St. Jakob, 17 Uhr) und auf Schloss Albeck entführt der Kärntner Countertenor Armin Gramer (begleitet von Nana Masutani am Klavier) in ein „Strahlendes Barock zu Weihnachten“ (15. Dezember, 15 Uhr). Und wer jetzt noch immer nicht die richtige Musik gefunden hat, darf bei der Wintershow im Container 25 in St. Michael bei Wolfsberg am 23. Dezember (Beginn 20 Uhr) so richtig abrocken: Salamirecorder & The Hi-Fi Phonos sowie die Wiener Noise-Band Bosna machen eine gar nicht so stille Musik – Weihnachten in der Punk-Garage.