Evan Parks ist ein klassisch ausgebildeter Musiker: Er studierte an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik Klarinette und Klavier. Jetzt macht er in Wien Hip-Hop, denn das ist die Musik, die er noch mehr spürt. Der aus den USA stammende Parks (Sohn einer Kärntner Slowenin) lebt heute in Wien und geht es professionell an: Jeden Tag ein Song.