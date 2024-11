Magische Momente, Denkanstöße und ein neuer Blick auf die Welt: Theater lässt uns staunen, erzählt von unserer Umwelt, lädt zur Überprüfung der eigenen Standpunkte ein und schafft neue Perspektiven. Kurz: Theater trägt bei zur Menschwerdung.

Aber irgendwann auf dem Weg zum Erwachsenwerden wird es schwieriger, das junge Publikum zu erreichen. Und das liegt wohl nicht nur daran, dass man lieber mit Freunden in einen Club geht als mit den Eltern ins Musical, sondern unter anderem auch an der digitalen Konkurrenz durch Netflix, YouTube & Co., die niederschwellig und vergleichsweise günstig, wenn nicht sowieso gratis daherkommt.

Hier setzt eine bemerkenswerte und wohl einzigartige Kooperation an: Die Volksbank Kärnten ermöglicht den kostenlosen Besuch im Stadttheater Klagenfurt für alle unter 27 Jahren. Ob Sprechtheater, Oper, Tanz oder Konzert: Kultur wird ganz einfach zugänglich. Man kann ausprobieren, was gefällt. Die einzigartige Energie von Live-Aufführungen erleben. Den Freundeskreis mitnehmen oder gleich die ganze Schulklasse.

Und so gewinnt man nicht nur das Publikum von morgen, sondern zeigt den jungen Menschen: Ihr seid selbstverständlich schon unser Publikum von heute.