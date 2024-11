Das Burgtheater? Kein Thema. Martin Kušej hat den Direktor ad acta gelegt, möchte nur mehr als Regisseur vorkommen und nach vorne schauen. Vorerst „gänslich“ auf die Reihe „Culinaire l’Evrope“, die am 14. November beim „Tschebull“ am Faaker See Tournee-Premiere hat. Mit der Südtiroler Schauspielerin Christine Lasta (künstlerische Leiterin des Stadttheaters Bruneck, verheiratet mit dem Drei-Sterne Koch Norbert Niederkofler) und Gastrosoph Lojze Wieser zieht Kušej da den literarischen Rahmen um ein opulentes Gansl-Dinner von „Tschebull”-Wirt Hannes Tschemernjak. Das Ergebnis unter Mitwirkung von Akkordeonist Nikola Djorić soll ein Rundum-Genuss werden, wobei es laut Lojze Wieser nicht so einfach ist, die Gans literarisch zu verorten: „Man findet eher Kochrezepte“, sagt Wieser. Und das sagt Kušej.