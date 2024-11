Vor rund zwanzig Jahren wurde ein Kopfgeld für das Auffinden eines Sprayers, der in Villach ein Gebäude mit Graffiti „verziert“ hatte, ausgesetzt. Das hat Eva Spittaler, damals Lehrerin für Mathematik und Turnen an der Sportmittelschule Villach, so erschüttert, dass sie die Geschichte literarisch verarbeitete – und im Jahr 2006 für ihren Roman „szenen.wechsel“ mit dem Kärntner Jugendbuchpreis ausgezeichnet wurde.