Bereits vor sechs Jahren hat Martin Rauchenwald Kärntner Kunst in Fotografie gegossen: Damals waren es für den Bildband sowie die Ausstellung „Gesichter der Kunst“ sechzig bildende Künstlerinnen und Künstler, die er in ihren Ateliers ablichtete. Nun ist der Nachfolgeband erschienen, an dem der Klagenfurter Fotograf vier Jahre lang gearbeitet hat: „Gesichter der Literatur“ versammelt 64 Autorinnen und Autoren, die in Kärnten ihre Wurzeln haben, rund die Hälfte davon lebt auch im Land.