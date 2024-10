Stutz stand auf den ersten Bildern des 23-jährigen Kärntners, der nach dem fünften Semester sein Architekturstudium abgebrochen hat, um Maler zu werden. Der Kunstlehrer an der Technischen Hochschule hatte ihm die Bildende Kunst schmackhaft gemacht und kompromisslos, wie Hans Bischoffshausen (1927-1987) bis zu seinem Lebensende war, erfolgte sein selbst als solcher bezeichneter „Sturz in die Malerei“. Picasso, der Kubismus, Paul Klee – er sog die markante Kunst auf, versuchte sich bildnerisch und probierte dabei Vieles.

Diese Vielheit in Ausdruck wie in Werken ließ der Kunstsammler und Bischoffshausen-Kenner Ludwig Riedmann in eine einzigartige Ausstellung fließen: Es ist die bislang umfangreichste Schau des Kärntner Künstlers mit rund 150 Arbeiten, die zum großen Teil aus Privatsammlungen stammen und vielfach zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sichtbar werden.

Bogen über das Schaffen

Mit dem Titel „Zeitlose Erscheinung Radikale Offenheit“ ist schon viel erklärt: sowohl zum Künstler selbst, zu seinem Leben und zu seinem Werk. „Es ist eine Zeitreise und spannt einen Bogen über sein ganzes Schaffen“, lässt Riedmann wissen. Er wuchs mit Bildern von Bischoffshausen auf und hat nicht durch die Beteiligung seines Vaters als Architekt etwa beim Bau des Kelag-Hauptgebäudes einen umfangreichen Einblick in die Werke des Künstlers an öffentlichen Gebäuden.

Die Suche nach einer Ausdrucksform prägen Bischoffshausens Anfangsjahre, die hier mit figurativen Aquarellen ebenso vertreten sind wie mit reduzierten Bildern oder einer farbintensiven Darstellung einer Blüte. Arbeiten mit Partikeln, Asphalt oder Lack aus der Mitte der 1950er Jahre zeigen die Entwicklung des Künstlers hin zu einer dreidimensionalen Bildsprache. Farben wurden reduziert, Techniken ausgefeilt: anbrennen, einschneiden, durchschießen. Titel wie „Kosmischer Wirbel“ zeugen von Weltoffenheit.

In seinen zwölf Jahren Paris befreundete er sich mit dem weltberühmten Avantgardisten Lucio Fontana und wurde international erfolgreich ausgestellt. Aus gesundheitlichen Gründen kehrte Bischoffshausen zurück nach Kärnten, wo er vor allem öffentliche Gebäude prägte. Tafeln aus dem Kelag-Gebäude, Fotos und Baupläne geben Einblick in dieses Schaffen.

© KLZ / Tina Perisutti

Die eindrucksvolle Schau beachtet auch das literarische Werk des hierzulande verkannten Künstlers von internationalem Format. Ein Katalog, der sich in ausgezeichneter Qualität auf die gezeigten Werke konzentriert, demonstriert zusätzlich, wie spannend Bischoffshausen noch immer ist.