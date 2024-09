„Playful-richtig verspielt“ heißt nicht nur ihre letzte CD, sondern auch das Motto für das bevorstehende Konzert des Carinthia Saxofonquartett (CSQ) im Rahmen der Millstätter Musikwochen. Aber es werden nicht nur sechs Nummern daraus zu hören sein, sondern insgesamt ein bunt gemischtes, schwungvolles Programm mit extra arrangierten Klassikstücken (etwa von Bernstein, Schubert), Kärntner Liedern (“Valoosn“), Kinderliedern („Ein Männlein steht im Walde“), Spirituals („Swing Low“) wie auch populäre Nummern („Yesterday“, „Summertime“ oder „Englishman in New York“) und Nummern, die man typischerweise mit dem Saxophon in Verbindung bringt, wie „Take Five“ oder „Pink Panther“. „Das Programm ist richtig verspielt und wird einen Querschnitt über die Jahrzehnte unseres Wirkens sein,“ so Gilbert Sabitzer, der das Sopran- und Altsaxophon spielt.