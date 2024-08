Der Himmel über Majano war so dunkel wie das Herz des grausamen Commodus. Russell Crowe spielte dessen Gegenspieler Maximus, der vom römischen Feldherren zum unbeugsamen Gladiator wurde. Crowes Auftritt mit seiner Band The Gentlemen Barbers stand beim Festival von Majano Donnerstagabend ziemlich an der Kippe. Doch in Italien bewahrheitet sich, dass Vieles nur eine Empfehlung ist: Verkehrsregeln? Nur eine Empfehlung. Auch das schlechte Wetter ist nur eine Empfehlung, ein Festival abzusagen. Alle blieben maximal entspannt – sowohl die Veranstalter von Azalea wie jeder Standl-Griller am Festivalgelände. Und natürlich auch der große Maximus aka Crowe.