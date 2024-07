Sein erster Landkrimi „Waidmannsdank“ mit Jutta Fastian sowie Pia Hierzegger, die auch das Drehbuch geschrieben hat, hatte ein Millionenpublikum. Die Fortsetzung „Bis in die Seele ist mir kalt“ wurde vom ORF für heuer angekündigt, einen fixen Sendetermin gibt es noch nicht. Seine erfolgreiche Premiere feierte der Film aber bereits beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival, wo er mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde, außerdem gab es einen Sonderpreis für Linde Prelog als „Beste Darstellerin“. Die Österreich-Premiere fand im April im Rahmen der Diagonale in Graz statt, am 31. Juli folgt nun die Kärnten-Premiere im Burghofkino in Klagenfurt. Der Landkrimi spielt am Ossiacher See, an dem drei alte, einsame Frauen tot aufgefunden werden. Polizistin Martina Schober (Jutta Fastian) kommt diese Häufung verdächtig vor, sie bittet Chefinspektorin Acham (Pia Hierzegger) um Hilfe.