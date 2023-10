Gestorben wird immer. Im Schnitt sind es in Österreich pro Tag etwa 250 allerletzte Herzschläge. Die damit verbundene reale tägliche Trauer findet im Fernsehen eine fiktionale Spiegelung, die quantitativ nicht um viel nachsteht. Nimmt man die für Österreich 21 relevantesten deutschsprachigen TV-Sender her, kommt man am 3. November auf insgesamt 78 Krimis. Etwas weniger sind es zu Allerheiligen, wo „nur“ in 47 Fällen die Ermittler ausrücken.