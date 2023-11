Im Tristacher See bei Lienz in Osttirol schwimmt eine männliche Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um den Tiroler Umweltlandesrat Konrad Kofler, der allem Anschein nach ertrunken ist und laut Obduktion ziemlich wenig Alkohol im Blut hatte. Kofler war nach einem Termin mit den Finanzlandesräten aller Bundesländer auf dem Weg in ein Osttiroler Seitental – nach Inner Ainöd, wo er allerdings nie angekommen ist. Der Fall ruft Chefinspektor Martin Steiner und Chefinspektorin Melanie Grandits auf den Plan, obwohl zunächst gar nicht sicher ist, ob es sich um einen Mordfall handelt.