„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen: Man weiß nie, was man kriegt.“ Forrest Gump hatte schon recht, als er das sagte. Beim ersten Moosburger Großkonzert in diesem Jahr war es auch so: Man bekam herrliche Kartoffelpuffer mit Apfelmus und Preiselbeermarmelade sowie eine wunderbar gut gelaunte Glamrock-Band Slade.