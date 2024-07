Thomas Semmler versucht den Komfort für seine Gäste jedes Jahr zu verbessern. Wenn am Freitag 8000 Fans zu Toto, Uriah Heep und Slade anreisen, ist an alles gedacht. In unmittelbarer Nähe der Schlosswiese gibt es von allen Richtungen kommend Auffangparkplätze.

„Außerdem haben wir einen Bus Shuttle eingerichtet“, sagt Semmler, der mit seiner Veranstaltungsagentur Semtainment am Freitag, am Samstag bei Pizzera & Jaus sowie am Sonntag bei Robin Schulz insgesamt 21.000 Fans auf die Schlosswiese in Moosburg lockt. Besonders stolz ist er auf seine WC-Anlagen, die nicht nur hübsch anzusehen sind, sondern auch für 8000 Leute ausgerichtet sind.

Legendäre Bands

Was ist musikalisch zu erwarten? Am Freitag ein Programm dreier legendärer Bands. Zum einen ist das die Glam-Rock band Slade, die ab den 1960er-Jahren erfolgreich war. Außerdem die Hardrock-Urgesteine von Uriah Heep, die mit Mick Box (Gitarre) immer noch ein Gründungsmitglied mit an Bord haben. Sänger Bernie Shaw ist noch immer gut bei Stimme und die Musik entführt mit Hits wie „Lady in Black“ oder „Return to Fantasy“ in die Anfangszeit des Hardrock. Uriah Heep haben 40 Millionen Tonträger verkauft. Ebenso viele Alben verkaufte der Headliner des Abends: Die US-Band Toto. Steve Lukather wird Hits wie „Rosanna“ oder „Africa“ zum Besten geben. Einlass ist um 17 Uhr, Konzertbeginn ist 18.15 Uhr.

Der Samstag steht in Moosburg im Zeichen der heimischen Größen Pizzera & Jaus: 8000 Menschen wollen sie sehen. Und der Sonntag macht mit DJ Robin Schulz den Dreitages-Marathon perfekt.