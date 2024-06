Am heutigen Sonntagvormittag wird in Klagenfurt der 48. Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. 14 Teilnehmende haben sich seit Donnerstag mit ihren Texten dem Urteil der siebenköpfigen Jury unter Vorsitz von Klaus Kastberger gestellt. Derzeit werden die Preise vergeben, die Ermittlung gestaltet sich heuer allerdings verwirrend. Jedenfalls wird der Bachmann-Preis am Ende vergeben.

Deutschlandfunk-Preis

Denis Pfabe © Johannes Puch

Der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunk-Preis geht an Denis Pfabe. Die Jurydiskussion zum Nachschauen und den Text zum Nachlesen finden Sie hier. Eingeladen wurde er von Philipp Tingler, der in seiner Laudatio erinnerte, dass ein Haus im Zentrum stehe, der Text führe in einen Baumarkt, und der stehe für das ganze Glück und das ganze Grauen der Menschlichkeit. Quasi ein Markt der Möglichkeiten. „Am Ende aber haben wir Offenheit, eine Geste der Fürsorglichkeit und am Ende haben wir Hoffnung.“ Man könne noch viel von dem in Bonn lebenden Autor erwarten, der übrigens drei Tage die Woche Gapelstapler in einem Baumarkt fährt.

Kelag-Preis

Tamara Štajner © Johannes Puch

Der mit 10.000 Euro dotierte Kelag-Preis geht an die in Wien lebende Österreicherin Tamara Štajner. Ein Porträt lesen Sie hier. Und den Text zum Nachlesen und die Jurydiskussion zum Nachschauen gibt es hier. Brigitte Schwens-Harrant lobte in ihrer Laudatio die Sichtbarmachung einer „Geschichte von Verlust und Zersplitterung“.

3sat-Preis

Der Bachmann-Preis wird ganz am Ende vergeben, begonnen wird mit dem 3sat-Preis (7500 Euro). Nach einer eher verwirrenden Preisermittlung geht der Preis an die Österreicherin Johanna Sebauer. Ein Porträt lesen Sie hier. Ihren Text zum Nachlesen und die Jury-Diskussion zum Nachschauen gibt es hier. „Es ist eine große Freude, dass das kleine Gurkerl in Klagenfurt einen Preis bekommt. Humorvolle Texte haben es beim Bachmann-Preis nicht leicht. Sebauer beweist, dass Literatur unterhaltsam und gleichzeitig bedeutend sein kann“, so der Juryvorsitzende Klaus Kastberger in seine Laudatio.

Ging es nach den Jurydiskussionen, durften sich die Österreicherin Johanna Sebauer, die in Wien lebende Slowenin Tamara Štajner, Miedya Mahmod, Tijan Sila und Denis Pfabe aus Deutschland, die Schweizerin Sarah Elena Müller sowie der finnisch-britische Autor Henrik Szántó die besten Chancen ausrechnen.

Der Bachmann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und gilt als eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen des deutschen Sprachraums. Neben den Jurypreisen wird auch ein per Internetvoting ermittelter Publikumspreis vergeben. Im Vorjahr ging der Bachmann-Preis an die deutsche Autorin Valeria Gordeev.