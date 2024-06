Zum Finale des Wettlesens ist klar: Das war Klagenfurt at it´s best. Tolle Atmosphäre, starke Texte und eine diskussionsfreudige Jury machten die Tage der deutschsprachigen Literatur zur kurzweiligen Live-Performance. Mit gleich drei weiblichen Stimmen zeigten am Samstag nach den preisverdächtigen Männern an den Vortagen auch zwei Frauen und eine nonbinäre Person für die Endausscheidung auf.