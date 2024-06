Am Mittwoch (26. Juni) wurden die Bachmann-Preise in Klagenfurt eröffnet. Die Bachmann-Preise gehören zu den wichtigsten Preisen der deutsch-sprachigen Literatur. Donnerstag (28. Juni) und Freitag (29. Juni) gibt es verschiedene Lesungen. Am Sonntag (30. Juni) findet die Preis-Verleihung statt. Insgesamt sind es 14 Autorinnen und Autoren, die an den Bachmann-Preisen teilnehmen. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Preise werden ein Preis-Geld bekommen.

Ingeborg Bachmann war eine österreichische Schrift-Stellerin aus Klagenfurt. Sie lebte von 1926 bis 1973. Ingeborg Bachmann war unter anderem bekannt für ihre Gedichte. Der Bachmann-Preis wird seit 1977 vergeben.

Die Veranstaltungen der Bachmann-Preise 2024 können auf ORF-ON live oder im Nachhinein angesehen werden.