Die in Bad Eisenkappel/Železna Kapla geborene Autorin Cvetka Lipuš zählt zu den herausragendsten Schreiberinnen des Landes. Für ihre Gedichte, die sie in slowenischer Sprache schreibt, wurde sie mit zahlreichen Preisen gewürdigt. Am Sonntag, wurde die Dichterin im Musil-Haus mit dem sechsten Humbert-Fink-Literaturpreis der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet.