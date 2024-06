In den USA war ich einfach Slowenin“, erinnert sich die frischgebackene Preisträgerin des diesjährigen Humbert-Fink-Preises im Gespräch an ihre Zeit in Pittsburgh. Bis 2009 hat Cvetka Lipuš dort gelebt, Bibliotheks- und Informationswissenschaft studiert, Gedichte in ihrer Muttersprache geschrieben, veröffentlicht und gelesen. „Dass ich ausschließlich in Slowenisch schreibe, ist Teil meiner Identität, auch ein politisches Statement“, resümiert die 58-jährige Tochter des Kärntner slowenischen Schriftstellers Florjan Lipuš, obwohl sie nicht als Sprachrohr der slowenischen Minderheit in Kärnten gelesen werden will.