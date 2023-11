Roy Black hätte heuer seinen 80. Geburtstag gefeiert. Als Lennie Berger in der Erfolgsserie „Ein Schloss am Wörthersee“ hat der 1991 verstorbene Schlagersänger und Schauspieler Anfang der 1990er-Jahre wesentlich das Image des Wörthersees mitgeprägt: „Es ist schon sensationell, was die produzierende Lisa-Film damals für die Region und den Tourismus geleistet hat“, sagt Martin Dueller, Dramaturg der neuenbuehnevillach und Teil des Theaterkollektivs a.c.m.e,-. Das war der Ausgangspunkt für eine „trashige Hommage“ an den See und die Serie, die er gemeinsam mit Andreas Thaler geschrieben hat: „Ein Floss am Wörtersee“ feiert am Donnerstag Premiere im Kulturhofkeller und erzählt davon, wie Berger, der im Stück den Vornamen Lanny trägt, nach zwanzig Jahren wieder an den Wörthersee zurückkehrt. Das Schlosshotel ist längst in anderen Händen, ihm bleibt nur ein altes Floß, mit dem er sich wieder an die Spitze der Society arbeiten möchte.