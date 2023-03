Der ist nicht für immer, sondern für den Film, den ich gerade drehe.“ Mit diesen Worten und einem breiten Schnauzer im Gesicht erscheint Willem Dafoe (67) in Berlin, um den Film „Inside“ zu bewerben. In diesem spielt er einen in einem Penthouse eingesperrten Kunstdieb, der versucht über das Dach in die Freiheit zu entfliehen. Gegenspieler gibt es keine, nur die eigene geistige Klarheit.

Das Debüt von Vassilis Katsoupis ist eine von vielen ungewöhnlichen Rollen, die Dafoe über die Jahre angenommen hat. Einem breiteren Publikum dürfte er als Green Goblin in „Spiderman“ bekannt sein, 2018 trat er als Atlanter Vulko in DCs „Aquaman“ auf. Weitere Actionrollen waren „Das Kartell“, oder einer seiner Misserfolge, „Speed 2“.

Kontroversere Rollen übernahm er als Jesus in „Die letzte Versuchung Christi“ oder als Ermittler in „American Psycho‘“. Er drehte wiederholt mit Lars von Trier und Abel Ferrara und gehört zum Stamm-Ensemble von Wes Anderson. Vier Mal war Dafoe für den Oscar nominiert. 1987 für „Platoon“, 2001 für „Shadow of the Vampire“, 2018 für „The Florida Project“, und 2019 für „Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit“.

1981 übernahm der Amerikaner in „Heaven’s Gate“ seine erste Filmrolle. Ein Flop. Seine Schauspielphilosophie erklärt er so: „Die Charaktere müssen sich durch ihre Handlungen offenbaren. Wenn man sich einen Hintergrund überlegt, muss der eingelöst werden.“ Er will flexibel in Szenen gehe. „Ich bin da, um eine Erfahrung zu vermitteln, die für das Publikum wahrhaftig genug ist.“