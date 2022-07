Wie haben Sie Gerard Deparideu für „Robuste“ gewonnen? Sie haben ja schon bei zwei Ihrer Kurzfilme mit ihm zusammengearbeitet.

Constance Meyer: Es ist sehr schwierig, den Film zu erzählen, weil er sehr einfach ist. Es geht nur um die Begegnung zwischen einem berühmten desillusionierten Schauspieler und seiner Leibwächterin. Ich habe Gérard einfach das fertige Drehbuch entdecken lassen. Seine Reaktion war so etwas wie „Es sind zwei einsame Figuren, die in einem Aquarium voller Fruchtwasser schwimmen.“ Das ist seine ganz eigene Art, über Drehbücher zu denken.



Demnach hat ihm die seltsame Figur des Schauspielers gefallen?

Er hat natürlich gesagt, „Oh, dieser Typ sieht ein bisschen aus wie ich.“ Aber er hat die Figur nie mit sich selbst in Verbindung gebracht, was ich sehr interessant finde. Natürlich spiele ich mit seiner öffentlichen Persona. Aber es ist kein Biopic über Depardieu. Ich wollte nicht, dass er in einer Art autobiografischem Schauspiel gefangen ist. Sondern dass er George als eine Figur betrachtet, die nicht er ist, auch wenn er ihm ähnlich sieht.



Sie hatten ihn also von Anfang an im Kopf?

Es war mehr als das! Die beiden Schauspielenden waren gewissermaßen der Ausgangspunkt für die Inspiration. Der Ursprung war mein Wunsch, etwas für Déborah Lukumuena und für Gerard Depardieu zu schreiben. Ich weiß nicht, warum, es ist keine intellektuelle Idee. Ich wollte mit ihr arbeiten und ich wollte wieder mit ihm arbeiten. Und dann kam die Idee, dass sie seine Leibwächterin sein könnte.



Der Film ist auch ein Blick hinter die Kulissen der Filmwelt aus der Perspektive des Schauspielers. Was hat Sie an diesem Meta-Ansatz gereizt?

Nun, ich war schon immer ziemlich amüsiert, was da dahinter steckt. Die Entstehung eines Films ist ein verrückter Prozess und sehr intensiv. Und es gibt dem Film eine komische Dimension und fühlte sich ganz natürlich an.





Der Regisseur im Film ist also nicht so wie Sie?

Das Lustige ist, dass mein Mann diese Figur spielt. Er ist Theaterschauspieler an der Comédie-Française. Als ich ihm gesagt habe, dass ich ihn für diese Figur besetzen will, haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, alle Bühnenregisseure und Filmregisseure zu karikieren, die wir kannten. Ich gehöre ja auch in diese Kategorie. Manchmal sind wir so sehr von dem beseelt, was wir sagen, dass wir eben ein bisschen seltsam klingen.



Der Film hält eine wunderbare Balance zwischen den Ähnlichkeiten und den unterschiedlichen Hintergründen der beiden Figuren. Was hat Sie daran interessiert?

Die beiden Figuren stehen sich zunächst wie Fremde gegenüber. Aber weil sie eine gewisse Zeit miteinander verbringen, wächst eine Art Intimität zwischen ihnen, ohne dass sie es wollen. Und sie sind in der Lage, einander zuzuhören und ihre Perspektive auf sich selbst und die Welt zu ändern. Ohne dass das eine intellektuelle Entscheidung von mir ist, wollte ich einfach, dass die beiden Schauspielenden lernen miteinander zu spielen.



Die Figuren wirken auch etwas geheimnisvoll.

Ich mag Charaktere sehr gern, die geheimnisvoll sind! Wir alle sind ziemlich geheimnisvoll, sogar für uns selbst. Das Wissen um die Hintergrundgeschichte trägt nicht unbedingt dazu bei, dass eine Figur wahrhaftiger ist. Die Wahrhaftigkeit ist etwas, das eher im Moment ist, wenn etwas passiert.



In Österreich gibt es gerade zum ersten Mal eine breite Diskussion über MeToo in der Filmwelt, die in Frankreich schon vor Jahren begann. Wie ist die Situation dort und hat sich etwas verbessert?

Es gibt noch viel zu tun, aber die Leute fangen an, ihre Meinung zu sagen und trauen sich mehr, schlechtes Verhalten zu benennen. In Frankreich haben wir dieses Kollektiv namens Cinquantes Cinquante, also 50/50, das sich für mehr Diversität und Regisseurinnen einsetzt. Das ist großartig, dass sich das alles ändert.